用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

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10袋大米莫名“失踪” 民警出动查明真相
2017年11月21日 14:47 来源: 内蒙古晨报 编辑: 海清

　　内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 梁耀东 通讯员 王学铁)11月15日上午，位于杭锦后旗陕坝镇的一粮油店店主李某向杭锦后旗公安局刑警大队报警称：自己店铺大米被盗10袋，请求警方为自己破案，挽回经济损失。

　　接到报警后，杭锦后旗公安局刑警大队侦、技人员立即赶赴现场进行勘查，对案件进行侦破。

　　据报案人陈述：自己店铺后屋为货品储藏室，日常销售的整袋粮食均在后屋存放。11月15日早晨自己清点货品时发现大米丢失。可自家店铺前后门及窗户均未见破坏。

　　技术员仔细的对现场进行了勘查，侦查员对周边店铺及住户进行了走访。各方情况汇总均反映粮油店无外力破坏痕迹，近期粮油店也无异常人员或异常车辆来往。可这10袋大米也不是能夹带在衣服里就能偷走的啊，难道插上“翅膀”飞走了?

　　就在办案人员工作遇阻一筹莫展时，图侦人员调阅距现场几十米的一个小超市监控时，发现11月13日下午4时许，一辆货车在粮油店正门停放，并有人员向车辆上搬运物品。从监控画面上，可以隐约看到报案人李某在店铺门口与搬运人员交谈。侦查员与报案人核实该情况，李某称是老张来拉货往农村送。总共是15袋大米，5袋荞面，5袋面粉。眼尖的侦查员几次回看视频发现人员往返的次数远远大于货物袋数。

　　侦查员向报案人索要老张的电话号码，经询问老张，老张说他确实去粮油店拉了货，但大米的数量是25袋啊。“25-15=10”，侦查员松了口气，这10袋大米看来有了着落。

　　经报案人李某与老张进一步核对，原来是老张误解了李某的意思，多拉了货，应该总共搬25袋粮食，而不是光大米就搬25袋!搬完货后报案人李某、承运人张某也均未再清点货物。搞出了这场闹剧。

　　目前，10袋大米已经送回报案人李某处。
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