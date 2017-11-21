用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 齐晓英 实习记者 王晓玲)日前，网友“呼和浩特印象”的微博发帖称，11月20日上午8时10分许，在呼市金川开发区工业大学附近，一辆79路公交车与一小车发生刮蹭!小车司机先是逼停公交，接着亮出刀子，随后又驾车把公交司机撞飞10多米。

在帖子下方配有一段视频，记者在视频中看到，一名男子驾驶轿车将站在轿车前方的男子撞出10余米，接着男子又从轿车内出来，上前殴打被撞出10余米的男子。

帖子一经发出后，引起网友的广泛讨论和热议，“这是有多大的火气，希望依法处理。”其中一网友这样说道。

11月21日上午，记者联系到呼市公交总公司第六公司79路车司机王立文，提起昨天发生的一幕，王立文还心有余悸。

“昨天早晨8点左右，我从金川开发区宽城终点站出发，在经过内蒙古工业大学路段时，被一辆粉色二箱力帆车追尾，我下车打算与司机协商解决，但是小车司机嘴里不停的骂我，车上的一名乘客把我拉到小车前方位置，因为发生了交通事故，我就打电话给公司安全科的同事，把当时的情况给他们做汇报。”

但是让王立文没想到的是，就在他打电话期间，小车司机突然开车撞向他，“大约撞出有10多米左右，我被撞的甩出后，没想到他从车里拿出一把刀，朝我砍过来，我躲闪后，他没有砍到我，接着他又上了车倒车打算再撞我，我赶紧从地上爬起来，没有被撞到，男子又下车用刀背在我头上一顿击打，打完我后驾车离开。”

事发后， 王立文拨打了110电话后，被送到内蒙古人民医院治疗，医院诊断王立文左膝盖骨折。

据王立文回忆，这名小车司机带着鸭舌帽，年龄约在20多岁左右。

11月21日下午15时，记者从呼市公安局开发区分局金川派出所了解到，针对此事，目前警方已经介入调查，关于事情进展，本报将继续关注。