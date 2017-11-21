用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

内蒙古晨报全媒体平台消息（记者 张冠华 通讯员 张媛）11月14日，由内蒙古自治区总工会、内蒙古自治区人力资源和社会保障厅主办的“中国梦 劳动美”全区公共交通行业职工职业技能竞赛，在呼和浩特开赛，全区9个盟市派队参加了比赛。

天安公共交通有限公司精心挑选3名职工代表锡林浩特市参加了公共交通行业职工职业技能竞赛。 赛前，天安公交公司高度重视，精心组织，详细制定训练计划，刻苦训练，在为期2天的竞赛中，选手们参加了综合理论知识、驾驶技能两个比赛项目。经过激烈角逐，锡市公交车驾驶员于久金获得驾驶员组第二名的好成绩。

本次技能比赛为全区公交职工提供了一次难得的交流学习、互相借鉴、取长补短的机会，公交职工学技术、比技能、共发展，他们在比、学、赶、帮、超的良好氛围中，弘扬公交职工爱岗敬业、无私奉献的敬业精神，充分展示窗口行业文明形象，激励广大公交职工立足岗位、钻研技术，以更高的驾驶技术，更好的服务水平，为乘客提供更加周到、满意的出行条件，为公交事业的长远发展建功立业。