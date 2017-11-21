用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

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锡林浩特市公交车驾驶员于久金荣获全区公共交通行业职工职业技能竞赛第二名
2017年11月21日 11:51
来源:
内蒙古晨报
编辑:
高申
内蒙古晨报全媒体平台消息（记者 张冠华 通讯员
张媛）11月14日，由内蒙古自治区总工会、内蒙古自治区人力资源和社会保障厅主办的“中国梦
劳动美”全区公共交通行业职工职业技能竞赛，在呼和浩特开赛，全区9个盟市派队参加了比赛。
天安公共交通有限公司精心挑选3名职工代表锡林浩特市参加了公共交通行业职工职业技能竞赛。
赛前，天安公交公司高度重视，精心组织，详细制定训练计划，刻苦训练，在为期2天的竞赛中，选手们参加了综合理论知识、驾驶技能两个比赛项目。经过激烈角逐，锡市公交车驾驶员于久金获得驾驶员组第二名的好成绩。
本次技能比赛为全区公交职工提供了一次难得的交流学习、互相借鉴、取长补短的机会，公交职工学技术、比技能、共发展，他们在比、学、赶、帮、超的良好氛围中，弘扬公交职工爱岗敬业、无私奉献的敬业精神，充分展示窗口行业文明形象，激励广大公交职工立足岗位、钻研技术，以更高的驾驶技术，更好的服务水平，为乘客提供更加周到、满意的出行条件，为公交事业的长远发展建功立业。
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