用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

◇全媒体记者 高申 通讯员 程琦峰

在锡林浩特市南的贝力克牧场，远远望去，10余座顶部平如刀削的山峰错落有致地耸立在这片平坦的草原上。这些山峰都是亿万年前火山喷发产生的，形成了独特的草原火山地质奇观。贝力克牧场职工及周边牧民共485人就生活在古火山群下的小镇上。走进这座镇子，随处可见的是规划整齐的房屋，宽敞别致的庭院和平坦的硬化街道。2017年小镇已建标准住宅140套，随着住房的建设完成，为进一步改善牧民居住环境，减少冬季燃煤污染、改善空气质量，贝力克牧场大力推行冬季采暖电能替代项目。在贝力克牧场原有供电的基础上，锡林浩特供电分局在计划采取“电供暖”的生活区又架设10千伏线路0.387公里，安装100千伏安配电变压器2台，架设低压线路1.1公里，更换电能计量表126块，为全面开展“电供暖”筑起坚实可靠的供电基础。

贝力克东牧场的牧民朝鲁巴特尔2015年建起了上下两层共540平方米的“豪华别墅”，成为了草原上一道亮丽的风景。如今朝鲁巴特尔的“豪华别墅”在政府政策的补贴下，安装了智能温控电锅炉，将传统燃煤加热的方式改为电加热，通过水循环实现供热，彻底杜绝了二氧化碳、二氧化硫和煤渣的排放，实现牧区人民低碳节能的生活方式。目前，锡林浩特供电分局正积极与当地政府和发改委协调，就取暖电价争取政策扶持。

生活有了保障，牧民的思路也便活泛了起来，对美好生活的需要更加强烈。近几年，贝力克牧场依托当地独特的草原火山地质奇观、便利的交通条件和浓厚的民族文化特色资源，通过持续不断的农网改造升级工程，加快转变经济发展方式，大力发展草原特色生态旅游项目，使牧民从事旅游服务工作，参与生态旅游项目，增加收入，把牧场逐步建成草原文化特色的生态旅游“吉祥小镇”。

牧民郭冬慧经营着1万多亩的草场，800多只羊和一处“牧人之家”旅游景点。没通长电之前，郭冬慧一家和游客的生活用水、牲畜的饮水是困扰他的最大问题。2017年10月2日，随着变压器和线路的安装调试成功，郭冬慧一家也用上了长电。

走进郭冬慧的“牧人之家”，第一眼便看到了簇新的电杆和变压器。他激动地拉着记者的手说道：“没通长电之前，啥都不敢想，现在有了电，啥都敢想了，想了就能实现。同网同价，和城里电价一样，微信就能缴费，方便。后面我要扩大生产规模，上设备，上监控，实现智能化牧业。10月2号通上电，18号我们一家人就看上了十九大开幕会，习总书记的报告听得振奋人心，我的小康生活马上就要实现了！”

让“民生工程”更得民心

锡林郭勒电业局2017年农网改造升级机井通电工程涉及镶黄旗、阿巴嘎旗、多伦县和正镶白旗4个旗县的40个嘎查村，计划投资1477.73万元，共完成249眼机井的通电任务，受益草场和农田24007亩。机井通电工程的实施，有效解决了农牧民灌溉和牲畜饮水问题，为农牧民生产和生活提供了极大的便利条件。

距离阿巴嘎旗别力古台镇60公里的伊和苏木宝拉根敖包嘎查的一处草场上，一台大型喷灌设备高高地伫立着。这样的大型喷灌设备一般只在农区出现，在草原上很少见到。这是牧民张志军在政府补贴下购入的，由于之前机井没有通电，所以设备一直闲置着。今年7月1日，阿巴嘎供电分局投资41.65万元，架设10千伏线路1.55公里，安装50千伏安配电变压器1台，不到两个月的时间就完成了机井通电工程建设任务。看着一基基电杆树立到自家的蒙古包前，张志军感慨道：“水和电是咱牧区发展经济的基础，机井通电后，我的喷灌设备就能派上用场了，后面准备向相关部门申请，在草场上种植野生草和青贮，扩大养殖规模，建立牛、驴育肥基地。”提到养驴，这可是张志军经济头脑的得意之作，牧区千百年来的养殖结构以牛、马、羊为主，驴少之又少。张志军为响应地方畜牧业结构调整，增加了牛的养殖比例，同时试验性地进行驴的养殖。“驴吃的少、寿命长、效益高，更主要的是对草场破坏小，如果效益好，明年我还要扩大规模咧。”张志军笑着说道。

电亮“一带一路”上的“黄金桥头堡”

19世纪20年代起，一个叫作伊林的草原驿站默默记录着茶叶之路上的故事，也为人们讲述着二连浩特的往事。茶商们在阵阵驼铃声中经过这里，走向欧洲。如今，驼铃声早已远去，伴随着人们入眠的是一趟趟中欧班列呼啸而过的声音和火车站上空熟悉的旋律——《东方红》。二连浩特这座边陲小城早已成为“一带一路”战略中的重要节点城市，是我国对蒙古国最大的陆路口岸。

说起口岸，那就不得不说守护着我国北大门的边防战士了。在2015年以前，二连浩特的部分边防哨所没有接通网电，监控系统的运行和战士们的饮食只能依靠不稳定的风光互补供电。监控系统不能中断，肉无法存放，蔬菜只能选择土豆、白菜储存在地窖中，给边防战士的工作和生活带来了极大的不便。然而现在，在绵延68.29公里边境线上，所有边防哨所全部接通网电，监控系统稳定运行，冰箱等电器进驻哨所，战士们的生活有了保障，为祖国的北大门又增添了一道屏障。

依托口岸优势迅速发展的二连浩特不仅是一张向世界展现中国的亮丽名片，连续23年的对外供电服务，同样展示着中国的强大。自1994年起，二连浩特供电局成为全国首家对外供电的单位，截至目前已对蒙古国扎门乌德口岸输送电力、提供服务23年。2017年9月，锡林郭勒电业局与蒙古国乌兰巴托铁路局成功续签了《中国内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒电业局蒙俄合资乌兰巴托铁路协会供用电合同》，标志着双方的合作进入了一个历史新阶段，蒙古国扎门乌德口岸将借着“一带一路”的东风迎来快速发展，双方未来的合作将更加广泛和深入。

稳定的跨国供电和口岸区位优势，催生了中蒙跨境电商平台的诞生。“城市商店UBMALL”是中蒙首家跨境电商平台，也是目前蒙古国最大的购物网站，在“城市商店UBMALL”的物流仓库中，笔者见到了它的创始人李鹏远。“随着优质电力源源不断地输入蒙古国，蒙古国人民上网购物已形成常态，对家用电器的需要也变得强烈了。未来的新仓库我准备购入两套流水线，扩大经营规模，更加需求稳定的供电”。可靠的供电和区位优势，使李鹏远对中蒙跨境电商平台的发展前景十分看好。

在二连浩特国际学院新建成的6万平方米外教公寓楼内，全部采暖将使用风电供热。该新能源供热系统由清华大学设计，内蒙古电力集团综合能源有限责任公司、二连浩特市政府和二连浩特供电局共同承建，采用同塔四回输电线路技术，建设电杆89基，架空线路4.4公里，电缆1.2公里，四个环网柜和11个检查井，新能源供热与市政供热互补，预计11月底正式投入使用。二连浩特地区风力资源丰富，新能源供热对于提高地区风电消纳能力，实现供热锅炉无煤化，达到民生和环保双赢效果，以及新能源的开发和利用具有良好的示范意义。

几天的采访告一段落，这期间笔者见证着电力发展为草原经济带来的飞跃，见证着电力发展为草原儿女带来的实惠，也见证着从油灯粪火到草原不夜城，从自给自足到跨国输出的成就。锡林郭勒电业局将以党的十九大精神凝聚奋进力量，积极投身“建设亮丽内蒙古 共圆伟大中国梦”的实践中，聚焦内蒙古电力公司战略目标，继续发挥行业优势，全面落实国企责任，把自身打造成为祖国北疆亮丽风景线上“全新责任蒙电”的一颗草原明珠。