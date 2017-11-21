用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

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内蒙古首届木本饲料产业发展研讨会召开
2017年11月21日 12:10 来源: 内蒙古晨报 编辑: 高申

　木本饲料1.jpg

研讨会召开

　　内蒙古晨报全媒体平台消息（记者 侯云峰）11月18日，内蒙古首届木本饲料产业发展研讨会在乌兰察布市察右后旗召开。来自中国科学院、中国农业科学院、国家农业部、国家林业局、国家工信部、中国投资协会、中国农业大学、中国畜牧业协会、草业分会、中国合作经济学会、中国老科技工作者协会农业分会、国务院扶贫办扶贫协会以及内蒙古林业局、自治区农牧业厅等单位的领导和专家莅临研讨会，乌兰察布市等盟市及旗县农牧业系统人员参加研讨。

　　木本饲料是指木本植物中能够饲喂畜禽的枝叶、花果、种子及其副产品。相比传统的饲粮、饲草，木本饲料具有提高畜禽免疫能力、改善肉质等特殊功能，因而其开发利用备受关注。

木本饲料4.jpg

孙柏勇发言

　　会上，中国治沙暨沙业学会木本饲料专业委员会秘书长、中国老科技工作者协会农业分会木本饲料中心主任孙柏勇分析了木本饲料的发展前景，发展木本饲料产业的挑战和机遇，木本饲料在动物养殖中的应用，蛋白桑饲料的发展现状、作用与优势，种养结合产业链与产业扶贫模式，木本饲料产业在促进农民增收、企业增效、推动精准扶贫中的作用等。

木本饲料5.jpg

回海勇发言

　　中农华龙（北京）农业投资管理有限公司技术总监回海勇与参会人员共同探讨分析了蛋白桑饲用营养价值、蛋白桑的饲料加工形式、蛋白桑在畜禽和水产上的应用及发展蛋白桑饲料产业在内蒙古的意义和前景。

木本饲料6.jpg

李蔚发言

　　国科集团董事长李蔚围绕智慧畜牧业发展历程、智慧牧场在产业链上游的“养殖环节”，下游的“屠宰加工环节”“仓储物流环节”“销售管理环节”，肉牛养殖电子档案，智慧畜牧云平台，食品安全跟踪体系建设，保障消费者饮食安全等方面进行讲解。

参观考察

参观考察

参观考察

　　会议期间，与会人员分别深入商都县众成肉牛养殖基地和察右后旗贲红柠条平茬打包地参观考察。
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