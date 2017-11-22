用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 朱俊阳) 昨日，包头公安局九原分局发布，辖区一起贩卖毒品案告破，嫌疑人康某某在东河区、九原区有多处贩毒窝点，多名涉案嫌疑人落网，案件还在进一步深挖中。

8月28日，九原分局知行路派出所查获一起王某忠吸食毒品案，审讯中王某忠交代，他的毒品都是从一个叫“元元”的人那里买来的。针对这个线索，民警通过大数据比对，对有贩卖毒品前科的人员和吸毒前科的人员进行筛选，让王某忠辨认符合条件的嫌疑人的照片，贩毒嫌疑人康某军进入警方视线。

康某军在东河区、九原区等地有多处贩毒窝点，嫌疑人在九原区志恩小区经常出现。调查中，民警发现康某军多次被公安机关打击处理过，反侦察意识极强，频繁变换联系方式，随机使用私家车、两轮摩托车等交通工具。并且专门选择在近郊、城乡接合部等临时地点进行毒品交易。

警方开始对嫌疑人开展外围侦查。通过对嫌疑人康某军家庭成员、多处住宅、汽车进行逐一筛查，确定其经常用一辆白色老款桑塔纳轿车贩毒。经过连续蹲守，对嫌疑人开展24小时布控，8月28日15时许，在九原区志恩小区将康某军抓获。

目前，犯罪嫌疑人康某军因贩卖毒品罪被九原分局依法刑事拘留，王某忠已被依法强制隔离戒毒两年。同时，根据康某军交代，民警又抓获一名吸毒人员韩某，韩某已被依法强制隔离戒毒两年。目前，案件正在经一步深挖细查中。



