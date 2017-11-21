用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

无牌车肇事逃逸老人生命垂危 长假里民警千辛万苦抓获嫌犯

——临河交警大队侦破“10·2”交通肇事逃逸案纪实

内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 杨哲 通讯员 王雅蕊摄影报道)11月15日，一面印有“破案神速，执法为民”字样的锦旗送到了临河交警大队办公室，当事人激动地握着民警华彦杰、刘龙的手，情真意切的表达着说不完的谢意，紧握的双手久久不愿放开，这感动的一幕要从一个多月前说起……

无牌电动车肇事逃逸

10月2日，举国欢庆的第二天，五十多岁的事故民警华彦杰像往常一样带着年轻的民警刘龙，开始处理一天的事故报警，刘龙亲切而礼貌地称他为“师傅”。这位刚工作不久的年轻的乌兰察布籍民警前一天值班的时候还在乐呵呵的想，“希望大家平平安安出行，这样我就可以回家过中秋了。”而华师傅的愿望更简单，连续工作了十几天，国庆只要让我这把老身子骨好好休息一天就好了。像各领域的大多数公安干警一样，他们的愿望简单而平凡。

10：45，华彦杰接到报警，一位正在等红绿灯的大货车司机愤愤不平地说，在临河金川大道与曙光街路口，一辆白色无牌电动汽车撞伤一位老人后逃逸，华彦杰、刘龙立刻驾车拉响警笛火速赶往现场。两位民警到达现场后受伤老人已经被抬上救护车，现场只留下一辆侧翻在地的三轮车和一摊血迹，肇事车辆早已无影无踪。通过勘察现场痕迹，提取证据之后，民警初步判断了肇事车辆逃逸方向，但由于附近小区众多，不利于当场追缉。在完成取证工作后，二位民警马不停蹄的赶回大队，向教导员王小平作了紧急汇报。人命关天，肇事车逃逸又是无牌，大队领导立即下令成立专项调查组，命令刻不容缓着手调查工作，并且还通过各级媒体发布协查通报向社会公布并征集线索。

成立专项调查组

调查小组首先调取了事发地的监控视频查看事发时的真实情况。通过监控画面民警看到，事发时，由西向东行驶的白色电动轿车在十字路口处将由南向北行驶的三轮车径直撞倒，车辆减速犹豫了2秒左右加速驶离，电动车驾驶人从头到尾没有下车查看被撞老人伤势，也未拨打120急救电话，电动车驾驶人的无良与冷漠使民警更加坚定一定要将嫌疑人绳之以法还受伤老人公道。

然而，调取监控四个字听起来简单，但认真查找起来需要极大的耐心与细心。从事故发生到嫌疑人肇事逃跑已经过了半个小时，民警预想了多条可能的逃跑路线，需要调取附近大大小小23条路的20多个小时的视频，而且根据事发时监控视频显示，肇事者走至锦绣小区一路向西，又向北拐到五一街后，开至一片棚户区后就再无踪影。为了不错过一丝一毫的线索，及时为当事人找回公道，虽然心急如焚，但民警们也只能睁大眼睛盯着监控一分一秒的过。通过通宵达旦的查找监控视频，功夫不负苦心人，民警发现，上午嫌疑人藏匿至棚户区后，下午将车开至绿都新村C区，后又经过十中。民警判断，该嫌疑人或许有意藏匿在棚户区，以此逃避事故责任，具备一定的“反侦察”能力，对于破获这起无牌照电动车事故来说是雪上加霜。至此，视频线索完全丢失，正在一筹莫展时，华彦杰接到群众线索举报称，在绿都新村D区，看到一辆疑似协查通报中出现的车辆，小组民警顾不得吃饭心急火燎地马上赶往绿都新村D区。但是，把小区里里外外看了个遍都没找到肇事车辆的踪影。民警找到了该小区物业管理人员进行辨认，细心的物业管理员看到民警手持的车辆照片，表示确实看到这辆电动汽车经常在小区出入，但是具体单元号、车主是谁就不知道了。物业管理员提供的线索让民警喜出望外，调取小区监控视频无果后便开始了对该小区所有住户挨家挨户地毯式的排查询问。考虑到肇事嫌疑人有一定“反侦察”能力，担心在询问时会被蒙混过关，为以后的破获工作带来更大难度。所以由民警刘龙询问时，有30多年交通管理工作经验的华彦杰在一旁细心地观察被询问人的表情、动作等，在没有任何嫌疑人特征而范围又广的地毯式排查中，民警只能依靠多年工作经验，把握破案的唯一可能。

地毯式排查

时值假期，外出旅游探亲的人员众多，因此很多住户根本无人在家，或者开门看到交警询问事故车辆，很多人觉得晦气，满脸怒容说了一声没有便“咣”地一声拍上了门。事后说起来，华彦杰、刘龙也曾感到委屈，但是一想到重伤的老人还躺在医院里，肇事者还在逍遥法外，既然选择了这个职业，就要对得起这身警服和群众对我们的信赖!只要有一丝希望，我们就不能放弃!终于，10月4日上午11点，在排查至最后一单元×户时，开门的是为60岁左右的妇女，看到身着警服的二位民警，她表现出了明显的慌张，在回答民警询问时语无伦次，华彦杰、刘龙当下心里便有了几分把握。经过同意后，两位民警进到家中了解情况。在民警出示车辆照片后，该女子承认其丈夫李×有同样的车，但是称李×前几天已去了外地办事，从未听说发生车祸。二位民警听着她支支吾吾前言不搭后语的回答，对该女子进行耐心的思想教育，晓以利害，说明肇事逃逸的后果以及包庇犯罪需要承担的法律责任，在多重压力下她终于承认，车祸确实是其丈夫驾车所致。随后，该女子拨通丈夫的电话叫其回家。





逃逸者落法网

据调查，肇事者李×，今年66岁，为某单位退休人员。10月2日途径金川大道与曙光街路口时与一三轮车发生碰撞，“知道自己撞了人，但是当时非常害怕慌张，不知道该做什么，并不是有意逃逸”。后来，反应过来自己撞人了，而且行为已经构成逃逸，就抱着侥幸心理想逃脱法律制裁，于10月3日凌晨1点左右将车开至杭后，藏匿到某小区一处车库内，并已经从某网上购买了修理配件，准备悄悄将车修好，彻底掩盖罪证，没想到警察这么快就找到了自己。

华彦杰、刘龙当即将李×带回大队做询问笔录，从13：00—15:00，两个小时的笔录内容详细记载了从车祸发生至逮捕嫌疑人这20多个小时的所有经过，证据确凿后民警带着李×按照规定履行程序后，10月5日凌晨1点，李×被正式拘留，受伤老人冯×依然在重症监护室没有脱离危险。

10月2日至5日凌晨，专项调查小组民警们70多个小时不眠不休的战果是成功抓获无牌逃逸的肇事者。5日上午十点，华师傅恍然大悟的说，“我得去吃饭了，3号中午吃了一顿忙的顶到现在，才想起来饿了!”当大家为刘龙远在临河不能回集宁和家人过中秋而感到遗憾时，刘龙说，破了案，能为老大爷找回公道我觉得都值了，中秋不能回，我过年争取回!



