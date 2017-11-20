用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 福荣实习生 赵一瑾) 11月17日，内蒙古自治区工商行政管理局公示2017年流通领域儿童玩具质量抽检结果。结果显示12种儿童玩具商品存在质量问题，主要为机械与物理性能项目不符合相关标准。

据悉，对抽查检验中发现的不合格商品，工商行政管理部门已责令停止销售，并依据有关法律法规进行了处罚。凡公示的不合格商品生产企业和有关经销商应按照相关法律法规的要求主动采取召回、下架、退市等措施。未采取相关措施的，工商部门将依据《消费者权益保护法》等法律法规的规定予以查处。12种不合格儿童玩具商品名单如下：