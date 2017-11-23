用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

2015年除夕呼市清水河县北堡乡四道坪行政村后大井自然村村长张八十一

在救火时被烧伤手术费让救火英雄犯难

内蒙古晨报全媒体记者 齐晓英

“回去多活动手指，一个月后再来做手术。”11月21日上午，医生在反复检查张八十一的双手手指、手背后，对张八十一说。当医生说粗略估计手术费需5万到6万元后，张八十一迟疑了一下，“回去想办法吧!”张八十一的外甥轻声安慰沉默的舅舅。

几天前，张八十一荣获第六届全国道德模范提名奖，而此前，他经历了一场惊心动魄的救火。

除夕夜的一场火灾

56岁的张八十一，是呼市清水河县北堡乡四道坪行政村后大井自然村的村长，说起2015年那场火灾，他至今心有余悸。

2015年2月8日，是农历除夕，凌晨1时30分许，张八十一已躺在炕上休息了，“老三，我看上头情形不对，好像着火了。”隔着窗户，住在一个院里的二哥在外面喊张八十一。

张八十一慌忙穿好衣服走到屋外，“不像旺火，火烧得这么大，好像是着火了，赶紧去救火!”兄弟俩一路跑向前面的窑洞，当时柴火垛引燃了旁边的两间库房，眼看着火势要蔓延到住人的窑洞，“赶紧起来，着火啦!”张八十一和二哥拍着玻璃和屋门将熟睡的8人叫醒。“先把孩子们抱到安全的地方后，我们几个人开始扑火。”村里没有消防水源，几个人用盆接上水，一盆接一盆地泼向着火的地方，村里二十多名村民也陆续加入扑火的行列中。

着火的库房里堆着一些轮胎和易燃物，就在众人救火时，意外发生了……

“当时忘了库房里还放着一桶柴油。”就在张八十一刚将水泼向着火处时，“砰”一声巨响，柴油桶发生爆炸，张八十一感觉面部被重击了一下，同时被击中的还有其他两名村民。

随后，张八十一被紧急送往中国人民解放军第二五三医院抢救。经诊断，张八十一为重二度烧伤，烧伤面积为50%，烧伤主要部位为脸部、双手、耳朵、小腿。其他两位村民一位是后背被烧伤，一位是身体侧面被烧伤。

事后，村民们花了3个小时才把火扑灭，火灾造成4间民房被烧毁。

漫长的治病路

事发第二天，全村老少开始为张八十一及另外两名村民捐款，大年初五，带着全村人的24800元捐款，村里代表来医院看望他们。后来，失火的人家又为张八十一垫付了29000元医药费，这是那家人的全部积蓄。

张八十一多年来省吃俭用攒下的9万元，全部拿来看病。清水河县民政部门送来了5000元慰问金。随后，和林的一家企业也拿出50000元帮助张八十一。

经诊断，张八十一面部和手部烧伤严重，由于许多进口药不在新农合报销范围内，3万多元的医药费只报销了6000元，后期5万多元的医药费不属报销范围，全部得自己承担。 除了脸部和手部受伤外，视力也下降，眼睛见风就不停地流泪，每天需要点眼药水，不能间断。大夫说，眼睛的薄膜烧坏了，过几年看看恢复得怎么样吧!其实张八十一心里明白，视力恢复的可能性很小。

昨日，张八十一来到中国人民解放军第二五三医院复诊，医生说由于手部烧伤后有浮肿，暂时不能手术，只有等浮肿消了才可以进行手术，每天需要不停地按摩，“大夫让一个月以后过来做手术。”

张八十一说，现在手上的毛细血管烧坏了，夏天天气稍微一热，伤处就奇痒难耐，冬天稍微有一点凉，手就疼。而且手掌比以前也小了，手上的肌肉也有萎缩迹象。

治疗费还没有着落

救火烧伤事情发生后，张八十一的生活发生了重大变化，“我这个年龄应该还能干10年，以前能种30亩地，还能在外头打点零工，被烧伤后，只能种10亩地。我手不能弯曲，干不成活儿，这10亩地全靠老伴儿。”

清水河县地处山区，丘陵沟壑纵横，收割不能依靠现代化工具，只能依靠人工。去年，张八十一将家里的驴也卖了。现在，家里除了养着一头猪外，再没有其他牲畜。卖驴的原因很简单，自己的手不能弯曲，没法拉住驴的缰绳，老伴又没有力气，拉不动。

这两年村里危房改造，看着村民们干得热火朝天，张八十一只能干着急，“本来我能当泥工，指头不能弯，铁锹拿不起来，铲子也没法握。”

“这几天回去筹借钱，大夫说一个月以后做手术。”张八十一询问手术的费用，医生说，大概5到6万元左右。从医院出来，张八十一无奈地说，“我还得做手术，做了以后手的功能恢复一些，我就能干活儿挣钱了，如果不手术，整个人就‘废’了。”

对于未来，张八十一也有自己的盘算，“我们全村有六七十户，将近三百多人，年轻的都外出打工去了，剩下的也都是跟我年龄差不多，或者比我大的人，纯粹干农活干不动了，我就想着我们村适合养牛和养猪，养牛和养猪这些活儿，我们都能干。”