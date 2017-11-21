用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 杨哲 通讯员 李同浩) 因脱水菜厂未配套环保设施，擅自启动生产，超标排放污染物且排入渗坑，严重污染环境。临河区一脱水菜厂老板陈某被行政拘留。

9月26日，临河区公安局治安管理大队和临河区环境保护局对临河区脱水菜厂进行检查，当民警和执法人员对陈某开设的脱水菜厂检查时，发现陈某的脱水菜厂产生的污水未经任何排污设施处理直接排放到厂北面的坑内，坑内废水呈红色，且散发的难闻的气味，环境保护局执法人员将污水采样带回检查。

随后，环境保护局工作人员将采样的污水样品送到专业机构进行监测。10月10日，监测报告显示陈某的脱水菜厂污水水质超过《污水综合排放标准》二级标准。11月2日，临河区环境保护局将案件移交临河区公安局治安管理大队。当日，治安管理大队民警来到陈某的脱水菜厂进行调查，脱水菜厂空无一人。民警又来到陈某的家中，家门紧锁无人。之后，民警多次来到陈某的家中及陈某的脱水菜厂进行走访，每次都是厂门和家门紧锁。11月13日，民警再次来到陈某的家中进行走访，正好碰到陈某，民警随即将其带回单位进行调查。

经调查，陈某对自己的违法行为供认不讳，根据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第(三)项之规定，给予陈某行政拘留十二日的处罚。



