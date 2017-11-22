用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

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出租车司机醉驾上路被抓 终身不得再驾驶营运车辆
2017年11月22日 08:36 来源: 内蒙古晨报 编辑: 海清

　　内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 穆磊) 11月20日晚，玉泉区交管大队二中队民警在26中路口附近执勤时，发现一位出租车驾驶员竟然在饮酒后上路逆向行驶在单行线路段，对其进行抽血血液酒精检测，血液检测结果为166.66mg/100ml，属于醉酒驾驶营运机动车。

　　当晚6时30分左右，玉泉区交管大队二中队民警郝杰、闫瑞峰正在26中路口处执勤，一辆出租车从五塔寺前街由西向东沿单行线逆行驶来，民警立即上前查看，驾驶人见状欲调转车头逃跑，此时正值交通晚高峰，车辆很快就被民警拦了下来。在对这辆逆行出租车进行检查时，民警闻到车内有浓烈的酒味儿，且驾驶人说话吞吞吐吐，满嘴酒气。

　　“事发时出租车驾驶人很不配合检查，只得将其强行带下车，使用呼气式酒精检测仪进行检测后，测得该驾驶人每百毫升血液酒精含量为216毫克。随后，我们依法对其进行抽血血液酒精检测，检测结果为166.66mg/100ml，属于醉酒驾驶营运机动车。目前该驾驶人已被移交到玉泉区交管大队事故股做进一步调查处理。”民警郝杰说。

　　根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，该驾驶人醉酒驾驶营运机动车不仅要依法追究其刑事责任，还要吊销驾驶证，同时10年内不得重新考取机动车驾驶证，且终身不得驾驶营运车辆。
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