用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

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乘坐公交车的市民注意啦 公交成人卡和普通卡停止新办业务
2017年11月22日 08:37
来源:
内蒙古晨报
编辑:
海清
内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 穆磊) 记者昨日从呼市公交总公司获悉，为保证呼市公交IC卡(以下简称“公交卡”)与青城市民卡(以下简称“市民卡”)的顺利、平稳过渡，该公司决定，即日起停止新办公交成人卡和普通卡，各网点将不再受理公交成人卡和普通卡的新办业务，已经办理的仍可继续使用。
新办市民卡的乘客，可持本人身份证到指定合作网点办理，刷市民卡乘坐公交车可享八折优惠。市民卡的办理方法如下：
市民卡采用电子实名制，一人一卡，限本人使用。不持有本人公交卡(也就是没有使用本人身份证办理过公交卡)的居民，可申请新办市民卡。持有本人公交卡(卡面完好无损且能正常使用)的居民，可申请换发市民卡。新办市民卡时须提供本人二代身份证。换发卡时需提供本人二代身份证、本人公交卡。市民卡换领成功后，需交回公交卡。
另外，值得注意的是，市民卡兼容无现金方式充值，无论是新办还是换发市民卡，均需绑定一张银行卡(绑定的银行卡必须是芯片储蓄卡，磁条卡和信用卡无法绑定)。据了解，绑定银行卡是为后期实现无现金充值做准备，目前还未开通此项功能，预计明年上半年可实现。
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