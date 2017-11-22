用微信扫一扫,关注内蒙古晨报

内蒙古晨报全媒体平台消息(记者 穆磊)“目前虽然我们社区没有独立的办公场所，但并不影响我们为居民服务的热情，把小区比作孩子，社区就要承担起家长的职责。”谈起社区的工作，新华联雅苑社区主任何成说。

昨日，记者采访时，何成正在办公室内翻看着一厚沓小区居民意见表，“我家上水不冲、我家隔壁噪音扰民、小区建筑垃圾扬撒路面，破坏小区绿化环境……”

何成一张张翻阅着，一个字也不放过，一些重点问题，他还会拿出红笔在上面勾勒，然后根据实际情况再向办事处或其他职能部门反映。

据何成介绍，新华联雅苑社区成立于2016年3月，辖区管辖京能花园小区和腾飞南路小区，共有6600余户居民，其中京能花园小区以老年人以及外来人口居多。

“京能花园属于新建小区，装修房屋造成的大量建筑垃圾成了小区内最头疼的事。”何成说，他联系了小区物业部门，并协调运送渣土公司，每周一次将小区内所有建筑垃圾全部清运完毕。

从居民口中的“建筑垃圾”小区转变到“环境宜居”小区，经过社区的努力，京能花园环境卫生得到彻底治理，但居民与物业的矛盾日益激化又成了棘手问题。

据何成介绍，9号楼28层住户因为不满楼上装修噪音，多次去小区物业协调赔偿问题，但物业方一直没有做出处理，随后该住户与物业方发生了肢体冲突。

得到消息后，何成马上赶到现场了解情况，经过沟通双方的矛盾解决了。“为了缓解居民与物业的矛盾，社区需承担起调解员的角色。”何成说。

何成表示，虽然新华联雅苑社区和市区内一些成规模的社区相比，在设施设备、活动场地都有很多逊色的地方，但社区工作人员服务小区居民的热情却丝毫不减半分。

“明年社区将搬入新址，工作环境以及工作效率得到提升，同时老年人日间照料室、儿童学习室等多功能场馆也将逐步开放。”在何成心里，明年的新华联雅苑社区将会成为服务、行政、娱乐的典型社区。



